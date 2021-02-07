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Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава СК Дагестана определил срок расследования убийства в Махачкале

Кирилл Николаев

Происшествия

Глава Следственного управления Следственного комитета Дагестана Анатолий Щуров поручил за два месяца завершить расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Дагестан.

Щуров поручил назначить необходимые судебные экспертизы и допросить дополнительных свидетелей. В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в рабочем кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД произошло убийство бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова. По подозрению в совершении преступления задержаны двое сотрудников Росгвардии.

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уголовное делоубийствоРеспублика Дагестан
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