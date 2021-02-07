«Выпустили 38 патронов»: стали известны подробности убийства экс-главы села

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Троюродный брат убитого экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова Рамзан Султанов рассказал подробности трагедии, которая произошла в отделе полиции в Махачкале.

— В субботу в 21:00 его загнали в Советский район РОВД. На него было написано заявление на счет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа. Это все, что я знаю, — сообщил он.

Родственник убитого добавил, что брат был очень дружелюбным и совсем неконфликтным человеком. По словам Султанова, бывшего главу села застрелили в кабинете следователя, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что полиция задержала силовика после убийства бывшего главы дагестанского села Новокули, которое произошло в рабочем кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД. Задержанный является сотрудником правоохранительных органов. Убитым оказался экс-глава села Новокули Абакар Капланов.

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