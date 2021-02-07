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Задержан силовик после убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Задержан силовик после убийства экс-главы села в отделе полиции в Махачкале

Юлия Курганова

Происшествия

Полиция задержала силовика после убийства бывшего главы дагестанского села Новокули, которое произошло в рабочем кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД. Об этом сообщается в субботу, 6 февраля.

Задержанный является сотрудником правоохранительных органов. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Убитым оказался экс-глава села Новокули Абакар Капланов, передает РЕН ТВ.

По предварительной информации, в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД разбирался вопрос, который был связан с земельным спором, возникшим во время работы Капланова в должности главы села. Между сторонами случился конфликт, который перерос в потасовку. В Капланова выстрелили, он умер на месте.

После известия о случившемся у здания РОВД собралось несколько десятков человек, в основном, это родные и знакомые экс-главы села. В толпе прогремели выстрелы. К месту событий направлены дополнительные силы ОМОНа и Росгвардии.

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