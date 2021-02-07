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Более 300 человек вышли к отделу полиции в Махачкале, где убили экс-главу села
На месте для обеспечения общественного порядка находятся более 130 сотрудников полиции / Фото: instagram.com/mvd.dagestan/

Более 300 человек вышли к отделу полиции в Махачкале, где убили экс-главу села

Юлия Курганова

Происшествия

Более 300 жителей села Новокули пришли к отделу полиции в Махачкале после убийства бывшего главы села. Об этом сообщается в воскресенье, 7 февраля, в социальной сети Instagram МВД Дагестана.

По данным ведомства, жители села Новокули Новолакского района собрались у отдела полиции из-за убийства, которое произошло из-за конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка.

В настоящее время на улице Абдуллы Алиева для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся более 130 сотрудников полиции. Также на место выехало руководство МВД Дагестана.

Ранее сообщалось, что полиция задержала силовика после убийства бывшего главы дагестанского села Новокули, которое произошло в рабочем кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД. Задержанный является сотрудником правоохранительных органов. Убитым оказался экс-глава села Новокули Абакар Капланов.

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убийствоРеспублика ДагестанМВД
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