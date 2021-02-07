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Стали известны подозреваемые в убийстве экс-главы дагестанского села
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Стали известны подозреваемые в убийстве экс-главы дагестанского села

Юлия Ямпольская

Происшествия

Двое сотрудников Росгвардии подозреваются в убийстве бывшего главы дагестанского села. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Республике Дагестан.

По данным следствия, в субботу, 6 февраля, около 20:00 в кабинете здания отдела полиции по Советскому району УМВД РФ по городу Махачкала из-за возникших ранее конфликтов двое сотрудников Росгвардии из огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя. В результате мужчина скончался на месте. Убитым оказался экс-глава села Новокули Абакар Капланов.

Подозреваемых задержали. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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