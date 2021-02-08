«Мир довел ее»: пользователи Twitter извинились перед Бритни Спирс после фильма о ней

Фото: instagram.com/britneyspears

Издание New York Times выпустило документальный фильм Framing Britney Spears («Обрамление Бритни Спирс»), посвященный тому, как СМИ и общественность жестоко обращались с американской певицей. В воскресенье, 7 февраля, в Twitter появился новый тренд — «Мы извиняемся перед Бритни». Так поклонники знаменитости вспоминают, как папарацци преследовали певицу.

Общественность осознала, что во многих трагедиях своей жизни виновата не только Спирс, но и публика, для которой она была кумиром.

Imagine having more than 70 paparazzi following you every single day just to make headlines like that... There's a special place in hell for them.



WE ARE SORRY BRITNEY pic.twitter.com/FZs4LqrcGT — Mimie Mathy #1 stan ミ☆ (@careyspearss) February 7, 2021

Пользователи Twitter извинились перед звездой и оставили комментарии.

«Представьте, что более 70 папарацци следят за вами каждый божий день только для того, чтобы делать такие заголовки»; «Мир довел ее до предела, а затем посмеялся над ее страданиями. Извини нас, Бритни», — отметили фанаты.

Напомним, Бритни Спирс 38 лет, но она находится под опекой своего отца по состоянию здоровья. Из-за этого она полностью лишена собственных прав. Ранее поклонники предполагали, что отец мог силой удерживать певицу дома, чтобы зарабатывать на ее творчестве.

Ранее американская исполнительница испугала подписчиков необычным танцем.

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