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«Мир довел ее»: пользователи Twitter извинились перед Бритни Спирс после фильма о ней
Фото: instagram.com/britneyspears

«Мир довел ее»: пользователи Twitter извинились перед Бритни Спирс после фильма о ней

Юлия Ямпольская

Звезды

Издание New York Times выпустило документальный фильм Framing Britney Spears («Обрамление Бритни Спирс»), посвященный тому, как СМИ и общественность жестоко обращались с американской певицей. В воскресенье, 7 февраля, в Twitter появился новый тренд — «Мы извиняемся перед Бритни». Так поклонники знаменитости вспоминают, как папарацци преследовали певицу.

Общественность осознала, что во многих трагедиях своей жизни виновата не только Спирс, но и публика, для которой она была кумиром.

Пользователи Twitter извинились перед звездой и оставили комментарии.

«Представьте, что более 70 папарацци следят за вами каждый божий день только для того, чтобы делать такие заголовки»; «Мир довел ее до предела, а затем посмеялся над ее страданиями. Извини нас, Бритни», — отметили фанаты.

Напомним, Бритни Спирс 38 лет, но она находится под опекой своего отца по состоянию здоровья. Из-за этого она полностью лишена собственных прав. Ранее поклонники предполагали, что отец мог силой удерживать певицу дома, чтобы зарабатывать на ее творчестве.

Ранее американская исполнительница испугала подписчиков необычным танцем.

Читайте также: Поклонники Бритни Спирс обнаружили «сигналы о помощи» в ее соцсетях

Бритни Спирспевицаизвинение
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