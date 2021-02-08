Педиатр рассказала, сколько игрушек нужно ребенку для развития

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Современные родители начинают заниматься развитием своего ребенка с его самого раннего возраста. Для этого его окружают яркими и интересными игрушками. старший врач-участковый педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, сколько на самом деле нужно таких развивашек ребенку. Об этом сообщает «Мир 24».

— Многие мамы и папы думают, что большое количество игрушек поможет ребенку быстрее развиваться, формировать необходимые навыки. Однако на самом деле, это достаточно сложный психологический вопрос, — отметила Морозова.

По ее словам, детское восприятие устроено так, что для сохранения внимания в зоне видимости ребенка должно находиться не более пяти предметов одновременно. Чем их больше, тем выше вероятность рассеивания внимания малыша. Сначала ребенок радуется таким стараниям родителей предоставить ему как можно больше разных игрушек. Потом ему становиться скучно.

Морозова рассказала, что американские ученые во главе с профессором Карли Двухом доказали негативное влияние множества игрушек на психику и развитие ребенка. Исследователи изучили поведение 36 детей. Сначала они побывали в комнате с четырьмя игрушками, а затем — с 16-ю. В результате в последней комнате юным добровольцам быстро стало скучно.

Кроме того, по словам Морозовой, количество игрушек влияет на изобретательность ребенка.

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