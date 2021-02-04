Сказочные персонажи, игры и общение: как воспитать «человека размышляющего»

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Московская школа сегодня принимает в дошкольную группу совсем маленького ребенка, и с этой минуты начинается его адаптация к жизни, раскрытие возможностей и талантов. Педагогический коллектив школы № 1231 в качестве ориентира выбрал для себя образ успешного современника и те его ведущие качества и навыки, которые помогут малышу в жизни. Воспитатели рассказывают.

В своей работе воспитатель Ирина Суязова опирается на эмоционально-личностное состояние детей и развитие в них одного из важнейших, по ее мнению, качеств — умения общаться между собой: «С младшей группы я активно использую обозначения чувств людей. Очень часто дети подходят, чтобы пожаловаться воспитателю, и воспитатель выслушивает ребенка, пытается решить проблему. Но иногда достаточно сказать: «Для тебя это очень обидно? Другой человек не узнает, что тебе обидно, если ты об этом не скажешь». Когда дети начинают делиться своими чувствами, они начинают лучше понимать друг друга, предлагать различные варианты выхода из ситуации. Большое значение для этого имеет развивающая среда группы, которая помогает детям наладить диалог между собой».

В пространстве группы есть «уголок уединения», библиотека «Радуга чувств», где подобраны детские книги, наполненные яркими иллюстрациями, раскрывающими разные человеческие эмоции и переживания. Есть «лесенка успеха» и «поле настроения», «коврик перемирия» и «уголок радости». Общение рождается в деятельности, именно в ней дети пробуют свои умения.

Особая задача современности — продуктивность. Можно размышлять и экспериментировать, но какой след ты оставишь в мире? Не кто иной, как созидатель, преобразует жизненную реальность. Древние замечали, что, «созидая, мы творим самих себя». Чтобы создавать новое, нужно быть уверенным в себе. Научить малыша принимать неудачи и справляться с ними, одерживать победы над самим собой помогают игры, конкурсы, турниры, которыми наполнен ресурс московского образования. Умение не сдаваться, увлеченность, самодисциплина и упорство закладывают твердость характера и самостоятельность. Физическое развитие ребенка — это основа его жизнестойкости.

— Если в продуктивной деятельности у ребенка что-то не получатся, воспитатель часто сам подходит, показывает, порой делает за ребенка. Но если рядом есть малыш, который уже достиг результата, именно он может подсказать, как сделать. Или, например, в работе с конструктором, когда кто-то из детей понял схему, то педагогическое достижение, если мы слышим, как ребенок говорит: «Я собрал это для Пети, я показал ему, мы вместе сделали, — поясняет Ирина Суязова.

У воспитателя Жанны Пшенкиной есть много педагогических находок, одна из них — игра «Волшебная шляпа».

— Мы садимся в круг, на «раз-два-три» прилетает шляпа, и ребенок превращается в незнакомца. Мы задаем ему вопросы: где ты живешь, сколько тебе лет, зачем ты к нам пришел, что ты любишь и не любишь, какой предпочитаешь цвет, где ты был вчера? Иногда дети рассказывают от своего имени, а иногда превращаются в волшебного сказочного героя. И вот тут начинается самое интересное, потому что нам становится трудно угадать, что это за герой. Это может быть и Царевна Несмеяна, и Змей Горыныч, и герой фильма, мультфильма, книги. И здесь появляются невероятные истории и рассказы. Но это еще не все. У нас можно приносить «всякое разное». Из дома можно приносить забавные вещицы и про них рассказывать. Если ребенок не знает, что рассказать, то мы вместе начинаем придумывать, — объяснила она.

Однажды утром одна девочка принесла компас, и группа все утро искала игрушки, расставленные по углам: шли на север, на юг, считали шаги.

— Именно так мы освоили волшебный фонарь, компас, святящуюся майку, карту сокровищ и многое-многое другое. При этом я сообщаю что-то новое и познавательное, дети включаются и вспоминают свой опыт, — делится Жанна.

Мир книг закладывает в дошкольнике способность сочувствовать и выходить из сложных жизненных ситуаций. И поэтому увлечение чтением — это не просто развитие читательской грамотности, это сотворение себя «человеком размышляющим». Гибкость обучения и воспитания учит исследовать и делать новые открытия, ведь критическое мышление есть желание искать и терпение проверять — все это малыши проживают в игре.

— Мы любим «рассуждалки» на разные темы. Недавно читали рассказы Драгунского, и так мы стали здорово рассуждать, кто что любит. Дети говорили про еду, про интересы, и тут один мальчик сказал, что очень любит своего дедушку, — продолжает она.

Мальчик с воодушевлением поведал: дедушка любит ходить с ним в лес, там вместе они собирают палки, коряги, а потом дедушка приглашает в свою мастерскую, и дальше они делают корабли и самолеты.

— Вечером я поделилась с мамой мальчика этим рассказом, она особенно растрогалась, потому что это неродной дедушка, и он будет счастлив узнать, что его так любит внук. Это была такая приятная история — откровение сердца, — отмечает воспитатель.

Жанна с ребятами играет в особенную игру «Осколки зеркала, или Нас посетила Снежная Королева».

— Как-то раз мы читали сказку Андерсена и потом начали собирать игрушки. И вдруг одна девочка говорит: «Я не хочу собирать игрушки. Мне, наверное, осколок зеркала в глаз попал, и теперь я нехорошая девочка». Мы спросили: «Что же делать?» И последовал ответ: «Скажите мне что-нибудь доброе». И с того момента, если дети не хотят что-то делать, мы говорим, что нас посетила Снежная Королева.И тогда мы говорим друг другу добрые слова, «осколок» тает, и мы все вместе обо всем договариваемся. И еще мы очень любим «домашние задания». Например, осенью мы собирали на участке осенние листья, а вечером каждый ребенок унес с собой листок с заданием — научить родителей шуршать на улице листьями. Это было весело. Так мы стараемся вовлечь всю семью в наши игры и эксперименты. И все это для нас не просто обучение и воспитание — это дружная атмосфера в группе. А это самое главное! — поделилась она.

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