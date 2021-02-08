Названа дата выхода мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат»

Фото: twitter/Marvel

Киностудия Marvel анонсировала выход мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат». Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Трейлер картины опубликован на официальной странице кинокорпорации в Twitter. В ролике заметны кадры с известными фанатам героями — Соколом (Сэмом) и Зимним Солдатом (Баки Барнсом). В сериале также появится новый персонаж — Воитель, которого сыграл актер Дон Чидл. По некоторым данным, он появится только в нескольких эпизодах.

По сюжету, Сокол и Зимний солдат получат в наследство непробиваемый щит Капитана Америки. Им предстоит непростая борьба с полковником Гельмутом Земо, который впервые появился в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Премьера сериала намечена на 19 марта. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Главные роли в «Соколе и Зимнем солдате» исполнили Себастиан Стэн и Энтони Маки.

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