Форум «Госзаказ» объединит потребности поставщиков и государства

Фото: Пресс-служба Форума «Госзаказ»

Форум «Госзаказ» — крупнейшее событие в сфере закупок — объединит потребности поставщиков и государства. XVI Всероссийский форум-выставка пройдет в Москве с 24 по 26 марта 2021 года. Оргкомитет форума возглавляет заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

— В 2021 году всех нас ждет большая работа! Форум-выставка должен помочь отечественному товаропроизводителю не просто продать свою продукцию государству, но и стать современным, высокотехнологичным, конкурентоспособным предприятием. Свои экспозиции планируют представить российские предприятия, готовые продемонстрировать конкурентную продукцию и технологии государственным, муниципальным и корпоративным заказчикам, включая субъекты естественных монополий, — рассказал директор форума Андрей Садофьев.

Принять участие в форуме планируют около семи тысяч представителей из 85 регионов России. Они смогут обсудить самые актуальные вопросы.

Мероприятие пройдет под девизом «Время российской промышленности» и объединит на своей площадке около 300 компаний-поставщиков из самых разных уголков страны. Компании смогут презентовать на выставке широкий спектр своей продукции для разных отраслей экономики. Также за время работы форума-выставки специалисты смогут выстроить деловые связи, принять участие в мастер-классах и деловых играх, прослушать тематические лекции Академии контрактных отношений, принять участие в работе лаборатории законодательных инициатив «Изменим контрактную систему».

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