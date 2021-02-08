Ретрансляцию российского телеканала на год запретят в Латвии

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на 12 месяцев ретрансляцию телеканала «Россия-РТР». Об этом сообщил глава совета Ивар Аболиньш в понедельник, 8 февраля.

Запрет вступит в силу 15 февраля. Ивар Аболиньш отметил, что Латвия защищала и будет защищать свое информационное пространство.

— Совет принял решение на год запретить трансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии, — написал глава совета по СМИ в Twitter-аккаунте.

Ранее в Латвии была организована процедура ограничения вещания в отношении телеканала «Россия-РТР». Латвийский власти объяснили свое решение тем, что в одной из передач телеканала якобы были обнаружены признаки разжигания розни.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали случаи притеснения российских СМИ в странах Балтии. Российское дипведомство заявило, что прослеживаются явные признаки скоординированной линии балтийских стран.

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