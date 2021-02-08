Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ретрансляцию российского телеканала на год запретят в Латвии
Фото: pixabay.com/ru

Ретрансляцию российского телеканала на год запретят в Латвии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на 12 месяцев ретрансляцию телеканала «Россия-РТР». Об этом сообщил глава совета Ивар Аболиньш в понедельник, 8 февраля.

Запрет вступит в силу 15 февраля. Ивар Аболиньш отметил, что Латвия защищала и будет защищать свое информационное пространство.

— Совет принял решение на год запретить трансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии, — написал глава совета по СМИ в Twitter-аккаунте.

Ранее в Латвии была организована процедура ограничения вещания в отношении телеканала «Россия-РТР». Латвийский власти объяснили свое решение тем, что в одной из передач телеканала якобы были обнаружены признаки разжигания розни.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали случаи притеснения российских СМИ в странах Балтии. Российское дипведомство заявило, что прослеживаются явные признаки скоординированной линии балтийских стран.

Читайте также: Доступ к Facebook заблокировали в Мьянме после государственного переворота

запреттелевидениеЛатвия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Все мнения
О проекте