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Доступ к Facebook заблокировали в Мьянме после государственного переворота
Фото: pixabay.com

Доступ к Facebook заблокировали в Мьянме после государственного переворота

Ксения Монахова

В мире

Военное правительство Мьянмы заставило интернет-провайдеров временно заблокировать доступ к социальной сети Facebook из-за растущих протестов спустя несколько дней после государственного переворота в стране. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

Пресс-секретарь соцсети заявил, что Facebook известно о том, что «в настоящее время доступ в соцсеть закрыт для некоторых людей».

— Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации, — сообщается в заявлении пресс-секретаря.

Помимо этого, по данным службы интернет-мониторинга NetBlocks, в Мьянме также ограничили доступ к Instagram и сервисам обмена сообщениями WhatsApp и Facebook Messenger. Отмечается, что доступ к продуктам Facebook заблокирован множеством интернет-провайдеров в стране.

— Операторы подчиняются приказу о блокировке, — говорится в сообщении NetBlocks в Twitter-аккаунте.

В СМИ появилась информация о том, что военное правительство приказало провайдерам ограничить доступ к соцсетям до полуночи 7 февраля.

Ранее стало известно, что президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны. Военные ввели в стране чрезвычайное положение и взяли власть в свои руки. СМИ сообщили, что военнослужащие проведут новые выборы правительства.

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