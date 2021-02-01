В США предрекли вероятные негативные последствия санкций для доллара

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Страны, в отношении которых Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции, могут снизить свою зависимость от доллара, что приведет к негативным последствиям для этой валюты на мировом рынке. Об этом говорится в обзоре Исследовательской службы Конгресса США.

Отмечается, что многие страны, ставшие объектом финансовых санкций Америки, а также их экономические партнеры продолжают искать пути сокращения своей зависимости от доллара.

— Если страны переключатся с него на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам, — говорится в материалах.

По мнению аналитиков, Америка стала чаще использовать доллар для достижения внешнеполитических целей. В частности, США ограничили доступ к американской нацвалюте и своим финансовым рынкам для Ирана, России и Венесуэлы.

Эти ограничения, по словам специалистов, могут нанести вред Штатам. Например, запрет Москве на импорт сельскохозяйственной продукции негативно отразился на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске и на производителях яблок и груш в штате Вашингтон, передает RT.

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