МИД РФ прокомментировал ситуацию в Мьянме

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией в Мьянме и призывает стороны к политическому диалогу, а также сохранению устойчивого социально-экономического развития страны.

По словам Захаровой, Москва надеется на мирное урегулирование ситуации. Российским гражданам посоветовали избегать мест массового скопления людей, сообщили на сайте МИД РФ.

Ранее стало известно, что президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны. Военные ввели в стране чрезвычайное положение и взяли власть в свои руки. СМИ сообщили, что военнослужащие проведут новые выборы правительства.

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