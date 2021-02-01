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Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок по Мьянме
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок по Мьянме

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Российское посольство в Мьянме призвало россиян отказаться от поездок по стране и проявить бдительность на фоне происходящих событий. Об этом говорится в опубликованном 1 февраля заявлении посольства.

— Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны, — говорится в сообщении.

Ведомство также призвало граждан России не фотографировать и не снимать военных Мьянмы и скопления людей. Кроме того, россиянам напомнили, что использование дронов на территории этой страны запрещено.

Ранее стало известно, что президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны. Военные ввели в стране чрезвычайное положение и взяли власть в свои руки. СМИ сообщили, что военнослужащие проведут новые выборы правительства.

Читайте также: Белый дом призвал военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников

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