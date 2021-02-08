Ограничения на посещение ночных клубов сняли в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Московской области сняли ограничение на посещение ночных клубов. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте правительства региона.

Согласно опубликованному документу, подпункт в постановлении, вводящем в Подмосковье режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса, признается утратившим силу.

По информации оперативного штаба на 8 февраля, за последние сутки в Подмосковье зафиксировано 912 случаев заражения COVID-19.

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