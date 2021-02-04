Ежедневную вакцинацию от COVID-19 пройдут до 10 тысяч жителей Подмосковья в феврале

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Подмосковье от коронавируса каждый день будут вакцинировать до 10 тысяч человек в феврале. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время в регионе в день вакцинируют 6–7 тысяч жителей.

— Мы в сутки уже сейчас темпом идем 6–7 тысяч вакцин. В феврале, который начался, увеличим до 10 тысяч вакцин, — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в Московской области получили 100 тысяч человек. Отмечается, что власти стараются сделать вакцинацию максимально доступной для жителей региона.

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