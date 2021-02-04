Более 100 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Более 100 тысяч жителей Московской области прошли бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно с помощью портала госуслуг, в МФЦ и поликлиниках, а также позвонив по телефону 112. Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время медики используют отечественную двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

— Наша главная задача — сделать процедуру вакцинации максимально доступной не только для жителей, но и для гостей Подмосковья, — подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Помимо стационарных пунктов, на территории области работают и мобильные. Такие пункты расположены около крупных торговых центров.

Для того чтобы найти подходящий пункт вакцинации, можно воспользоваться интерактивной картой Подмосковья. Напомним, что прививку можно делать гражданам старше 18 лет. Существуют противопоказания для беременных, кормящих матерей, а также лиц с хроническими заболеваниями или подверженных разным видам аллергии.

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