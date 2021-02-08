Самолеты из Петербурга в Минск начнут летать с 14 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Возможность вылетать в Минск появилась у жителей Санкт-Петербурга, однако перелеты будут осуществляться только раз в неделю. Первый рейс из Северной столицы состоится 14 февраля. Такую информацию предоставили «Невские новости».

Вновь летать из Петербурга в Минск будут самолеты авиакомпании «Россия». Полеты будут проводиться по воскресеньям. К перевозке будут допускаться те категории пассажиров, у которых есть разрешение на перелет в условиях санитарно-эпидемических ограничений.

Уточняется, что первый рейс запланирован на 10 часов утра. В Минск самолет прилетит в 11:55. Обратно можно будет вылететь в 12:55. В аэропорт Пулково воздушное судно прибудет в 14:35.

Добавляется, что пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A319. Билеты уже доступны для покупки.

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