Россия возобновила авиасообщение с Сингапуром и Грецией

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия с понедельника, 8 февраля, возобновила на взаимной основе регулярное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, которое было прервано на фоне пандемии коронавируса. Решение об этом в конце января принял оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Авиакомпании будут выполнять по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва — Афины. Российские компании и Республики Сингапур — по три рейса в неделю между Москвой и Сингапуром, передает ТАСС.

Ранее греческие власти продлили до 22 февраля разрешение на въезд в страну до 500 российских граждан в неделю. У прилетевших должен быть отрицательный тест на COVID-19 и ваучер с подтверждением брони номера в отеле. При этом россиянам нужно будет пройти недельный карантин.

В Сингапур на данный момент могут въехать только иностранцы, имеющие вид на жительство или разрешение на долгосрочное пребывание в стране. С 1 февраля въезжающие в страну должны иметь при себе медицинскую страховку от коронавируса с минимальной суммой покрытия 22,5 тысячи американских долларов.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Регулярные авиарейсы сообщением Москва — Минск увеличат с трех до пяти раз в неделю. Из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга раз в неделю будет отправляться рейс до Минска.

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

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