Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией, соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в среду, 3 февраля.

— С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршрутам Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург, предусматривая остановку поездов в Минске, — говорится в сообщении.

Регулярные авиарейсы сообщением Москва — Минск увеличат с трех до пяти раз в неделю. Из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга раз в неделю будет отправляться рейс до Минска.

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

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