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Минск и Москва подготовили план восстановления железнодорожного сообщения
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минск и Москва подготовили план восстановления железнодорожного сообщения

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Белоруссия и Россия подготовили план поэтапного восстановления железнодорожного пассажирского сообщения. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, чисто технически перевозчики двух стран готовы к возобновлению международного сообщения. План поэтапного восстановления железнодорожного пассажирского сообщения будет зависеть от эпидемической ситуации. Вопрос о возобновлении перевозки пассажиров обсуждается между Министерством здравоохранения Белоруссии и Федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Российской Федерации.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым вопросы белорусско-российского сотрудничества.

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Белоруссияжелезнодорожное сообщениеРоссия
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