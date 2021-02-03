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Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Кирилл Николаев

Транспорт

Российская Федерация с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили на сайте правительства России.

Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, с 8 февраля до трех в неделю увеличится число регулярных рейсов из Москвы в Бишкек.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Регулярные авиарейсы сообщением Москва — Минск увеличат с трех до пяти раз в неделю. Из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга раз в неделю будет отправляться рейс до Минска.

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы.

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Читайте также: Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

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