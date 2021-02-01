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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

Кирилл Николаев

Транспорт

Российская Федерация продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Ранее авиасообщение между Россией и Великобританией было приостановлено до 1 февраля. Данные меры были связаны из-за выявления на территории Великобритании нового штамма коронавируса.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса, впервые обнаруженной на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Этот штамм COVID-19 в итоге стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

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Читайте также: Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

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