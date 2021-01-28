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Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Кирилл Николаев

Транспорт

Российская Федерация возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Отмечается, что рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, а в Сингапур — три раза в неделю.

По данным оперштаба, международные перелеты возобновляются с 8 февраля из аэропортов восьми регионов страны. Число регулярных рейсов в Египет из российских регионов вырастет до одного в неделю, сообщает ТАСС.

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