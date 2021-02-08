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Полиция ликвидировала притон для занятия проституцией на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полиция ликвидировала притон для занятия проституцией на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Зеленодольская улицаКарта всех событий

Оперативники ликвидировали притон для занятия проституцией, который был организован в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин в понедельник, 8 февраля.

По его словам, был задержана предполагаемый организатор противозаконного заведения — 31-летняя жительница Подмосковья.

Отмечается, что женщина арендовала квартиру на улице Зеленодольской, где и оказывались интимные услуги. Также она принимала оплату от клиентов и снабжала работниц средствами контрацепции и антисептиками.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

На момент проверки квартиры в ней находились три женщины в возрасте от 24 до 40 лет, которые и обслуживали посетителей притона. Все они оказались приезжими и получили протоколы об административном правонарушении по статье 6.11. КоАП РФ «Занятие проституцией».

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