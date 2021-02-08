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Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом»
Фото: instagram.com/lewishamilton

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом»

Виктория Родимкина

Спорт

Пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал новое соглашение с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Мерседес». Об этом сообщила пресс-служба команды в понедельник, 8 февраля.

— Я очень рад, что начну уже девятый сезон вместе с моими коллегами из «Мерседеса». Вместе мы, как команда, добились невероятных результатов и с нетерпением ждем возможность развить наш успех, — заявил сам пилот.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». По титулам он уже сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером.

Напомним, шесть из семи титулов чемпиона мира (2014, 2015, 2017–2020 годы) Хэмилтон завоевал с «Мерседесом» в «гибридную эру». Еще один чемпионат британец выиграл, будучи пилотом «Макларена» в 2008 году.

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