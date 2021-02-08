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Астрологи перечислили пять знаков зодиака, представители которых всегда побеждают
Фото: pixabay.com

Астрологи перечислили пять знаков зодиака, представители которых всегда побеждают

Юлия Ямпольская

Общество

Астрологи рассказали, какие пять знаков зодиака рождены для того, чтобы быть впереди остальных. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает портал «Slovofraza».

По словам специалистов, представители знака Тельцов очень амбициозны, они имеют много целей и желаний. Кроме того, им хватает и уверенности в собственных силах. Все потому, что они буквально нутром чувствуют возможную выгоду и «притягивают» к себе деньги.

Девам, как отметили эксперты, свойственно составлять детальный план на будущее. Они чаще всего не растрачивают силы, а тратят их на конкретные действия, чтобы продвигаться все ближе к цели. За их успехом в большинстве случаев стоит кропотливый труд и много усилий, но иногда они сталкиваются с удачей, что помогает им вновь начать двигаться к победе.

Рожденные под знаком Стрельцов — чаще всего известные манипуляторы. У них развиты интуиция и умение «считывать» настроение окружающих. Победы они добиваются не за счет собственных достижений, а благодаря умению всем понравиться.

Козероги упрямы, трудолюбивы, терпеливы и выносливы, также они ненавидят сдаваться. Даже если им тяжело, они все равно продолжают работать и добиваться поставленной цели. Однако касается это только их карьерных амбиций.

У Водолеев есть полезная и желанная многими черта характера — какими бы ни были их изначальные способности, представители этого знака всегда стремятся к лучшему. Они постоянно заняты саморазвитием — читают, обучаются, слушают советы мудрых людей. Широкий кругозор помогает им легко продвигаться по карьерной лестнице. Так, Водолеи способны поддержать беседу на любую тему.

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