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Департамент транспорта назвал главные причины ДТП в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Департамент транспорта назвал главные причины ДТП в Москве

Анастасия Чанцева

Город

Департамент транспорта Москвы опубликовал на своей странице в Telegram-аккаунте самые популярные нарушения ПДД, которые приводят к серьезным авариям.

Довольно часто водители, превышая скорость, не соблюдают положенную дистанцию. Только в 2020 году из-за этого произошло 2510 ДТП и погибло 140 человек.

По причине несоблюдения очередности проезда случилось 1348 ДТП. Водители не уступают на перекресте дорогу транспорту, который имеет приоритет в движении.

В прошлом году произошло 904 аварии, где водитель не уступал дорогу пешеходу или велосипедисту.

Дептранс Москвы опубликовал список нарушений ПДД / Видео: Дептранс Москвы

Дальше идут нарушения правил перестроения, управление в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и другие, сообщается в Telegram-аккаунте «Дептранс Москвы».

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