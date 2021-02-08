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Эксперт объяснил страх США перед российскими беспилотниками
Фото: Александра Учаева, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснил страх США перед российскими беспилотниками

Елена Фролова

Армия

Планы США по скорейшему вводу в эксплуатацию перехватчиков беспилотных летательных аппаратов в 2022 году прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, эта спешка обусловлена четким пониманием угрозы со стороны противника, сообщает Nation News.

На данный момент американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin работает над созданием новейшей лазерной системы, которая будет уничтожать в полете ракеты классов «земля — воздух», «воздух — воздух» и «корабль — воздух». Согласно планам лазерный луч будет наносить повреждения корпусу ракеты. То же самое он будет делать с дронами. Все это приведет к их разрушению из-за перегрузок.

— Пентагон хорошо осознает угрозу, исходящую от БПЛА противника. С этой целью разрабатывается специальная программа по борьбе с дронами, — подчеркнул Юрий Кнутов.

Он уточнил, что военные Вашингтона так спешат, потому что на данный момент у них нет противодействия высокотехнологичным беспилотникам.

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