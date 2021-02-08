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Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

Юлия Курганова

Армия

Российские военные ученые предложили новый вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщается в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика» Минобороны.

Исследователи утверждают, что обновленный подход обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО. Поясняется, что под такой операцией подразумевается применение оружия на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве, коротая будет начинаться с массированного воздушного удара по стратегическим объектам в России.

Чтобы не допустить подобного сценария, ученые предложили военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС. Тогда противник столкнется с неприемлемым ущербом уже на начальном этапе операции. Отмечается, что добиться такого удара возможно только при скоординированной работе авиации, ракетчиков, специалистов радиоэлектронной борьбы и при применении оружия на новых физических принципах, передает РИА Новости.

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ученыеНАТОВоздушно-космические силы
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