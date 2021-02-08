Спорткомплекс в стиле неомодернизма появится в районе Соколиная гора

Спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная гора / Фото: Москомархитектура

Россия, Москва, Щербаковская улица, 38 Карта всех событий

Спортивный комплекс на улице Щербаковская, дом 38, возле Финансового университета Правительства РФ оформят в стиле неомодернизма, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Город под руководством мэра Сергея Собянина продолжает развивать спортивную инфраструктуру, это касается набережных, парков, дворов. Также появляется много отдельных спортивных комплексов. Здание на Щербаковской улице будет иметь сложную форму со множеством выступающих кубических объемов и большим процентом остекления, — отметил Кузнецов.

Он уточнил, что в качестве отделки фасадов будут использованы матовые фиброцементные панели нескольких оттенков и металлические ламели. Проект спорткомплекса уже согласован Москомархитектурой.

Спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная гора / Фото: Москомархитектура

Общая площадь здания составит порядка 3500 квадратных метров. На первом этаже будет находится гардероб, административные помещения, кабинет врача, раздевалки, тренажерный зал. На втором – борцовский зал со вспомогательными помещениями, на третьем – два универсальных зала, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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