Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спорткомплекс в стиле неомодернизма появится в районе Соколиная гора
Спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная гора / Фото: Москомархитектура

Спорткомплекс в стиле неомодернизма появится в районе Соколиная гора

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Щербаковская улица, 38 Карта всех событий

Спортивный комплекс на улице Щербаковская, дом 38, возле Финансового университета Правительства РФ оформят в стиле неомодернизма, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Город под руководством мэра Сергея Собянина продолжает развивать спортивную инфраструктуру, это касается набережных, парков, дворов. Также появляется много отдельных спортивных комплексов. Здание на Щербаковской улице будет иметь сложную форму со множеством выступающих кубических объемов и большим процентом остекления, — отметил Кузнецов.

Он уточнил, что в качестве отделки фасадов будут использованы матовые фиброцементные панели нескольких оттенков и металлические ламели. Проект спорткомплекса уже согласован Москомархитектурой.

Спорткомплекс в стиле неомодернизма появится в районе Соколиная гораСпорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная гора / Фото: Москомархитектура

Общая площадь здания составит порядка 3500 квадратных метров. На первом этаже будет находится гардероб, административные помещения, кабинет врача, раздевалки, тренажерный зал. На втором – борцовский зал со вспомогательными помещениями, на третьем – два универсальных зала, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Читайте также: Более сотни детский садов, школ и поликлиник появятся за три года в ТиНАО

спорткомплексыМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Все мнения
О проекте