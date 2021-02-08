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Названы пять способов правильного хранения хлеба
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Названы пять способов правильного хранения хлеба

Юлия Ямпольская

Общество

Эксперты рассказали, что хлеб может храниться недолго. Так, через неделю он черствеет или покрывается плесенью. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Так, специалисты советуют раздельно хранить черный и белый хлеб из-за того, что в буханке из ржаной муки влажность выше, чем в пшеничном батоне. Если хранить их вместе, на белом хлебе скоро появится плесень. Избежать этого можно, поставив перегородку в хлебнице. Чтобы хлеб не черствел, необходимо положить его в целлофан.

Кроме того, хранить хлеб можно даже в обычной кастрюле. Чтобы буханка сохранила пышность, вместе с ним в таре нужно положить яблоко и закрыть крышкой. Тогда выпечка на несколько дней сохранит пышность и мягкость.

Черный хлеб дольше сохранится, если резать его не с краю, как это привыкли делать, а с середины. Хранить его надо, соединив срезами половинок.

Хранить хлеб можно и в холодильнике, но перед этим изделие стоит положить в целлофановый или бумажный пакет. Такой лайфхак отлично подойдет для тех, кто отправляется в командировку.

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