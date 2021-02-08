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Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полина Гагарина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию

Кирилл Николаев

Спорт

Российская певица Полина Гагарина и шведский исполнитель Монс Сельмерлев споют официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, песня называется Circles and Squares («Круги и квадраты» — Прим «ВМ»). Композиция выйдет 19 февраля, а клип — 28 февраля.

Гагарина рассказала, что познакомилась со шведским певцом в 2015 году на музыкальном конкурсе Евровидение. Тогда Сельмерлев победил, а российская исполнительница заняла второе место.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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