Жилье по программе соципотеки в Подмосковье получат еще 160 медработников

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» вручат еще 160 медработникам Московской области. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

— Среди этих людей находятся фельдшеры, рентгенлаборанты и врачи. Все они стали обладателями ключей от собственных квартир, — рассказали в ведомстве.

Как уточнила министр здравоохранения Светлана Стригункова, благодаря этой программе жильем будут обеспечены те медицинские работники, которые уже работают в Московской области, а также привлекают в регион новых специалистов. Она уточнила, что за последние пять лет в Подмосковье свидетельства о приобретении жилья получили 1804 работника медицинских учреждений.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» реализуется на территории Московской области с 2016 года.

Читайте также: В Банке РФ заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки