Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жилье по программе соципотеки в Подмосковье получат еще 160 медработников
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жилье по программе соципотеки в Подмосковье получат еще 160 медработников

Елена Фролова

Общество

Сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» вручат еще 160 медработникам Московской области. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

— Среди этих людей находятся фельдшеры, рентгенлаборанты и врачи. Все они стали обладателями ключей от собственных квартир, — рассказали в ведомстве.

Как уточнила министр здравоохранения Светлана Стригункова, благодаря этой программе жильем будут обеспечены те медицинские работники, которые уже работают в Московской области, а также привлекают в регион новых специалистов. Она уточнила, что за последние пять лет в Подмосковье свидетельства о приобретении жилья получили 1804 работника медицинских учреждений.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» реализуется на территории Московской области с 2016 года.

Читайте также: В Банке РФ заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки

врачиипотекаМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Все мнения
О проекте