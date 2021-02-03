В Банке РФ заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки

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Глава департамента финансовой стабильности Центробанка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5 процента.

Она отметила, что данную программу нужно завершать, «чтобы не приводить к избыточным рискам». Важно следить за динамикой цен, так как в последние годы они увеличивались из-за роста объемов ипотеки и недостаточного предложения жилья.

Специалист добавила, что льготная ипотека теряет социально направленный характер из-за того, что в больших городах существует значительный инвестиционный спрос на жилье. Богатые люди используют недвижимость как вложение денег, что еще больше стимулирует рост цен. В итоге не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным для населения.

Данилова подчеркнула, что наибольшая доля выдачи льготной ипотеки наблюдается в регионах с повышенным ценовым давлением — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. А целью программы является развитие жилищного строительства и в других субъектах. Эксперт предложила продлить программу льготной ипотеки в тех регионах, где существует более сложная ситуация на рынке жилья, передает РИА Новости.

Постановление о введении программы льготной ипотеки в апреле 2020 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По условиям программы можно было приобретать жилье в новостройках. Нововведение должно было действовать до 1 ноября 2020 года, но через полгода программу продлили до 1 июля 2021 года.

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