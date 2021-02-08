Звезду сериала «Солдаты» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Вячеслав Гришечкин / Фото: PHOTOXPRESS

Актера Вячеслава Гришечкина, известного по роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты», признали виновным в вождении в пьяном виде. Решение вынес Замоскворецкий суд столицы. Уточняется, что артиста лишили водительских прав, а также выписали ему штраф.

Инцидент произошел весной 2020 года. По словам актера, он вышел ночью из клуба в состоянии алкогольного опьянения. Незнакомый мужчина, представившись поклонником Гришечкина, предложил помощь и сказал, что может довезти его до дома. Артист согласился и отдал ключи от своей машины незнакомцу.

— Молодой человек, увидев сотрудников ДПС, неожиданно пересел на заднее пассажирское сиденье, сказав, что водительских прав у него нет, — цитирует актера Пятый канал.

По словам Гришечкина, ему пришлось пересесть на водительское кресло и общаться с сотрудником ГИБДД. Артист не скрывал своего состояния и не оспаривал результаты медицинского освидетельствования. Однако он не согласился с решением суда и продолжает уверять, что за рулем сидел незнакомец.

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