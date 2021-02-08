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Травматолог рассказала, как избежать падений и ушибов в гололедицу
Фото: «Вечерняя Москва»

Травматолог рассказала, как избежать падений и ушибов в гололедицу

Ростислав Зубков

Юлия Ямпольская

Здоровье

Травматолог ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Евгения Цветкова дала несколько советов по предотвращению падения на скользкой поверхности. Об этом она рассказала в понедельник, 8 февраля, корреспонденту «Вечерней Москвы».

Так, по словам специалиста, чтобы избежать падений, нужно снизить скорость ходьбы, внимательно смотреть, куда идешь и выбирать освещенные улицы. Кроме того, необходимо надевать более устойчивую обувь на низком каблуке и держаться за поручень, если он есть под рукой.

— Также нужно заниматься гимнастикой и делать упражнения на равновесие и баланс, чтобы укреплять мышцы, — рекомендовала врач.

Она отметила, что момент перед падением будет трудно уловить — нужно быть очень тренированным. Главное — не допустить удара головой о землю.

— Для этого нужно нагнуть голову вперед при падении. При этом на выставленную руку тоже лучше не падать, хоть это и происходит рефлекторно, — посоветовала Цветкова.

После падения необходимо определить характер травмы. Если человек не может пошевелить ногой или рукой, его обязательно нужно обездвижить и придать удобное положение, а затем вызывать скорую, заключила врач.

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