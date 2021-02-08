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Военный эксперт назвал преимущества Ми-8 перед американским военным вертолетом
Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт назвал преимущества Ми-8 перед американским военным вертолетом

Елена Фролова

Армия

Какими характеристиками обладает российский боевой вертолет Ми-8 и почему некоторые эксперты считают, что он превосходит своего конкурента Apache из США, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал Nation News.

Так, по его мнению, «Ночной охотник» отечественного производства оснащен современной авионикой и ничем не уступает по эффективности в бою американской модели.

— Вертолет прошел обкатку в Сирии и показал себя с хорошей стороны. Все замечания были учтены, и теперь это мощная боевая машина с современной авионикой, мощными отечественными двигателями. Она не уступает американским вертолетам Apache, а превосходит их по надежности и эффективности в бою, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил непростую судьбу российской боевой машины. Василий Дандыкин назвал факт того, что Ми-8 стал ударным вертолетом РФ, подвигом военных летчиков и конструкторов.

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