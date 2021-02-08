Более 45 тысяч столичных школьников в предпрофессиональных классах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для московских школьников созданы предпрофессиональные классы, организованы образовательные проекты, в рамках которых ученики работают в лабораториях и научно-технических мастерских. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Москва делает все возможное, чтобы с юных лет развивать научный потенциал школьников. Для этого созданы все условия, мы развиваем проект предпрофессиональных классов, где много уроков проводятся в формате практикумов, а в учебные планы обязательно включаются элективные курсы. Стоит отметить, что у детей и родителей все больше растет интерес к предпрофессиональному образованию, — отметила Ракова.

По ее словам, в этом учебном году число учащихся таких классов увеличилось на 20 процентов. Всего медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч ребят.

— Телемедицина, альтернативная энергетика, робототехника и генетика - лишь малая часть дисциплин, которые изучают наши школьники. Старшеклассники на практике знакомятся с современными решениями в разных областях науки, осваивают профессиональное оборудование, проводят научные исследования и проходят практику на площадках вузов и работодателей, — рассказала вице-мэр.

Проекты предпрофессионального образования реализуются почти в 400 школах Москвы. В прошлом году в рамках инженерных классов были открыты новые направления - «атомные» и «курчатовские» классы, а в рамках академических классов открыты предпринимательские классы. В городе проводится предпрофессиональная олимпиада, ее призеры получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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