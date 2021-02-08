Адвокат рассказал, как разделить имущество, не расторгая брак

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Большинство жителей России считает, что имущество делят только пары, которые решили развестись. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, можно ли разделить все, что нажито совместно, не расторгая брак.

По словам эксперта, поделить это возможно до расторжения союза, а также не разводясь вовсе. Он назвал два способа. Так, первый — это подписать соглашение о разделе совместно нажитого имущества и договориться с партнером, что и кому достанется.

— После этого необходимо подготовить соглашение о разделе и обязательно его заверить нотариально. Без нотариального заверения такое соглашение является недействительным, — цитирует Жорина «Пятый канал».

Если у супругом не получается прийти к общему мнению, они могут обратиться в суд с исковым заявлением, где необходимо указать, какое имущество и кому оставить. Разделу также подлежат и деньги, которые были нажиты в период брака.

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