Дорожные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы

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Подмосковные дорожные службы переведены в усиленный режим работы из-за 30-градусных морозов, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— По прогнозам синоптиков, 9 и 10 февраля станут наиболее холодным периодом не только на этой неделе, но и за всю зиму в Московском регионе. Не исключают морозы ниже 30 градусов ночью, при этом днем температура — до минус 16–12, — уточнили в пресс-службе.

По данным метеорологов, 12 февраля ожидается сильная метель, может выпасть до 40 процентов от месячной нормы осадков.

Оперативный штаб в круглосуточном режиме мониторит ситуацию, дороги обрабатывают от образования льда. Водителей призвали быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и минимизировать поездки на личном транспорте.

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