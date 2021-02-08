«Бесчеловечное»: бывший муж Началовой раскритиковал снятый про певицу фильм

/ Фото: Youtube.com / Герой не моего романа

Бывший супруг покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской возмутился фильмом, который показали ко дню ее сорокалетия на Первом канале. Там его представили «монстром», который заставлял исполнительницу худеть. Об этом он сообщил в видеообращении на YouTube-канале.

Молодой человек отметил, что испытывает стыд за всех, кто принимал участие в создании фильма.

— Это не подлинная история, как неоднократно было произнесено, а подлая история для создания хайпа и рейтингов, бросающая мрачную тень на светлую память о Юлии Началовой, — сказал Ланской.

Кроме того, он возмутился тем, что в эту историю втянули близких певицы — ее дочку и родителей.

— Это совершенно бесчеловечное препарирование без анестезии самых сокровенных и светлых эмоций и перемешивание в монтажный мусор, — заключил Дмитрий.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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