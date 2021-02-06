«Полквартиры у Веры отнимают»: отец Началовой рассказал о продаже жилья

Родители Юлии Началовой продают квартиру ее дочери Веры из-за долгов / Фото: instagram.com/julianachalova

Родители Юлии Началовой вынуждены продавать ее квартиру, которая после смерти певицы должна была достаться ее дочери Вере. Элитное жилье выставлено на продажу за 100 миллионов рублей, так как бывший возлюбленный артистки, хоккеист Александр Фролов требует вернуть 20 миллионов рублей, которые ему была должна Юлия Началова.

У спортсмена на руках есть расписка от певицы, где говорится, что она взяла у него деньги, а под гарантию отдает половину своей квартиры, которая досталась ей от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина. Эту сумму Началова вложила в сольный концерт.

— Юристы Фролова нас поторапливают с продажей квартиры, чтобы мы поскорее отдали ему долг. Вот такой он «благородный человек». История очень грязная. Полквартиры у Веры отнимают, а ведь она потеряла маму. Я не понимаю, как так можно. Фролов помог Юле с концертом, но зачем потом требовать за это деньги. Противно все это, — заявил отец певицы Виктор Началов.

Бывший директор умершей артистки Анна Исаева рассказала, что квартира продается уже четыре месяца. Также она выразила надежду, что хоккеист потребует только 20 миллионов рублей, которые одалживал Началовой, а не половину стоимости дорогой недвижимости.

Журналисты передачи «Ты не поверишь!» на НТВ также узнали, что Александр Фролов недавно женился. Отец спортсмена Александр Викторович рассказал, что невестку зовут Анна. Родители хоккеиста давно просят у него внука, но пока сын не может их порадовать этой новостью. Комментировать требование сына вернуть долг у родных Началовой мужчина отказался, отметив, что не лезет в дела наследника.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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