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Возгорание в жилом здании в центре Москвы ликвидировали
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Возгорание в жилом здании в центре Москвы ликвидировали

Анастасия Чанцева

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 12 Карта всех событий

В центре столицы ликвидировано возгорание в жилом здании на улице Малая Грузинская дом 12, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе управления МЧС по Москве.

— Пожар был в девятиэтажном жилом доме, на третьем этаже, площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. В 19:09 возгорание ликвидировали, о пострадавших не поступало информации,— уточнили в пресс-службе.

Движение транспорта в районе Малой Грузинской улицы в данный момент затруднено.

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