Около 150 человек эвакуировали из общежития МГЛУ из-за задымления в здании

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Петроверигский переулок, 6-8-10с1 Карта всех событий

Почти 150 человек эвакуировали из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре столицы из-за задымления в здании. Об этом сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 8 февраля.

Отмечается, что задымление произошло из-за костра в выселенной части здания. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

В настоящее время на месте работают экстренные городские службы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы. Инцидент произошел по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1.

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