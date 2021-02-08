Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 150 человек эвакуировали из общежития МГЛУ из-за задымления в здании
Фото: АГН Москва

Около 150 человек эвакуировали из общежития МГЛУ из-за задымления в здании

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Петроверигский переулок, 6-8-10с1 Карта всех событий

Почти 150 человек эвакуировали из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре столицы из-за задымления в здании. Об этом сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 8 февраля.

Отмечается, что задымление произошло из-за костра в выселенной части здания. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

В настоящее время на месте работают экстренные городские службы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы. Инцидент произошел по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1.

Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юге Москвы

Москваэвакуацияпожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте