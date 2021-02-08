Около 150 человек эвакуировали из общежития МГЛУ из-за задымления в здании
Почти 150 человек эвакуировали из общежития Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) в Петроверигском переулке в центре столицы из-за задымления в здании. Об этом сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 8 февраля.
Отмечается, что задымление произошло из-за костра в выселенной части здания. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали огонь.
В настоящее время на месте работают экстренные городские службы, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы. Инцидент произошел по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1.
Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юге Москвы