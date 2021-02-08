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Более 20 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Воскресенске
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более 20 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Воскресенске

Анастасия Чанцева

Происшествия

Сотрудники Москворецкого отдела полиции по городу Воскресенску эвакуировали из горящего дома 22 человека.

Полицейские заметили над многоквартирным домом по улице Беркино столб густого черного дыма. Незамедлительно были вызваны экстренные службы, а сотрудники полиции поспешили на помощь. Загорелась одна из квартир на четвертом этаже. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские помогли людям из соседних квартир выйти на улицу.

Также вывели из загоревшийся квартиры мужчину и его пожилую мать, которая от полученных ожогов не могла самостоятельно идти.

Вместе с прибывшими сотрудниками МЧС в одной из комнат был найден мужчина в бессознательном состоянии. Его вынесли на носилках и передали медикам.

Возгорание было ликвидировано. Двоих жильцов, пострадавших в пожаре, госпитализировали в районную больницу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

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