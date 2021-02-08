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Жилой комплекс появится в районе Нагатинский Затон
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жилой комплекс появится в районе Нагатинский Затон

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, проспект Андропова 9/1Карта всех событий

В районе Нагатинский Затон построят три новых жилых корпуса, которые объединят подземной парковкой. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями» по адресу проспект Андропова, вл. 9/1, район Нагатинский Затон, Южный административный округ Москвы, — пояснили в пресс-службе.

Всего в ЖК будет 471 квартира различной планировки и площади, по 193 квартиры в корпусах 1 и 2 и 85 квартир в корпусе 3. На первых этажах появятся офисные помещения, у которых будет свой отдельный блок с автономными входами с улицы. Территорию рядом с корпусами также благоустроят — построят игровые и спортивные площадки, организуют места для отдыха, высадят деревья и кустарники, украсят газон, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

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