Задержан подозреваемый в кражах велосипедов из подъездов в Москве

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Полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов из подъездов жилых домов в Новой Москве.

Местный житель обратился в полицию с заявлением о краже своего велосипеда из приквартирного холла. Во время розыска удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий, который успел продать украденный велосипед.

Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело о краже. Полицейские выяснили, что фигурант причастен еще к трем кражам велосипедов, передает пресс-служба УВД по ТиНАО.

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