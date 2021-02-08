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Задержан подозреваемый в кражах велосипедов из подъездов в Москве
Фото: pixabay.com

Задержан подозреваемый в кражах велосипедов из подъездов в Москве

Анастасия Чанцева

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов из подъездов жилых домов в Новой Москве.

Местный житель обратился в полицию с заявлением о краже своего велосипеда из приквартирного холла. Во время розыска удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий, который успел продать украденный велосипед.

Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело о краже. Полицейские выяснили, что фигурант причастен еще к трем кражам велосипедов, передает пресс-служба УВД по ТиНАО.

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