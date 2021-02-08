Жители Подмосковья воспользовались «Тройкой» больше девяти тысяч раз

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Подмосковье по «Тройке» проехали уже больше девяти тысяч раз. Об этом глава департамента транспорта Москвы Маким Ликсутов.

— Это большой шаг на пути создания единого транспортного пространства между Москвой и областью, сейчас мы работаем над расширением тарифной линейки. Интеграция Карты «Тройка» увеличит скорость и комфорт поездок между городом и областью для тысяч пассажиров каждый день, — отметил Ликсутов.

Он также уточнил, что по частоте использования «Тройки» лидирует город Королев, где пассажиры с 1 февраля проехали по карте 1,4 тысяч раз, передает Telegram-аккаунт «Дептранс Москвы».

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